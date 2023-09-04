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        Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Antalya'da düzenlenen Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası ödül töreniyle tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 17:33 Güncelleme: 04.09.2023 - 17:33
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        Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi
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        Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2023 faaliyet programında yer alan ve 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde dün başlayan organizasyonda 16 kulüpten 11'i kadın 45 sporcu şampiyonluk için mücadele etti.

        Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda dereceler şöyle oluştu:

        - Klasik Yay Erkek Açık

        1- Yavuz Papağan (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

        2- Alptekin Köprülü (Ankara ferdi)

        3- Sadık Savaş (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

        - Klasik Yay Kadın Açık

        1- Yağmur Şengül (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

        2- Özlem Hacer Kalay (Ankara ferdi)

        3- Merve Nur Eroğlu (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

        - Makaralı Yay Erkek Açık

        1- Murat Turan (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

        2- Bülent Korkmaz (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

        3- Abdullah Yorulmaz (Denizli Büyükşehir Belediyespor)

        - Makaralı Yay Kadın Açık

        1- Öznur Cüre (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

        2- Büşra Fatma Ün (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

        3- Sevgi Yorulmaz (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

        - Erkek W1 Açık (Klasik/Makaralı)

        1- Yiğit Caner Aydın (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

        2- Bahattin Hekimoğlu (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

        3- Naci Yenier (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

        - Kadın W1 Açık (Klasik/Makaralı)

        1- Nil Mısır (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

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