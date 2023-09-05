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        Antalya'da hafif ticarin aracın çarptığı genç kız hayatını kaybetti

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hafif ticari aracın çarparak 19 yaşındaki bir kızın ölümüne neden olduğu kazada, 3 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 15:59 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:59
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        Antalya'da hafif ticarin aracın çarptığı genç kız hayatını kaybetti
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        A.K'nin kullandığı 27 ACK 965 plakalı hafif ticari araç, Kızılot Mahallesi D-400 kara yolunda yaya geçidindeki Nagihan Yeni'ye (19) çarptıktan sonra karşı şeride geçip Ö.K. yönetimindeki 34 ALB 506 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, yaya Nagihan Yeni'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kızılot Mahallesi'nde bir otelde çalıştığı anlaşılan genç kızın cenazesi Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Yaralanan sürücü A.K. ile hafif ticari araçtaki U. D. ve İ. B. ise ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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