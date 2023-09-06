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        Antalya'da silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde silah ticareti yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 10:40 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:40
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        Antalya'da silah ticareti yapan şüpheli yakalandı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin il dışından getirdiği ruhsatsız tabancaları piyasaya süreceğini belirledi.

        Düzenlenen operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ve 134 fişek ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

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