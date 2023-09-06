Antalya'da silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin il dışından getirdiği ruhsatsız tabancaları piyasaya süreceğini belirledi.

Düzenlenen operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ve 134 fişek ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.