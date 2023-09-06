Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        CHP Serik ilçe kongresi yapıldı

        CHP Serik İlçe Teşkilatı'nın olağan kongresinde ilçe başkanlığına Şeref Çimen oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 11:01 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Serik ilçe kongresi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Düğün ve Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen olağan kongrede, mevcut ilçe başkanı Yusuf Dinç ile Şeref Çimen aday oldu.

        Toplam 328 delegenin oy kullandığı kongrede 167 delegenin oyunu alan Şeref Çimen, CHP Serik ilçe başkanlığına seçildi, Dinç ise 161 oy aldı.

        Çimen, herkese teşekkür ederek, hedefinin 2024 belediye başkanlığı seçimleri olduğunu ifade etti.

        Serik İlçe Başkanlığına seçilen Şeref Çimen'in listesi şu isimlerden oluştu:

        "Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Çimen, üyeler Arif Işık, Bilal Çetin, Birol Kök, Dilek Çınar, Erdoğan Has, Faruk Kaçar, Feyza Bulut, Hilmiye Şahin, Hüseyin Top, Mehmet Koca, Oktay Yılmaz, Sedat Bodur, Serkan Can Özkul, Tuğba Viran, Yaşar Temiz ve Zeliha Özata."

        Bu arada, kongreye CHP Antalya milletvekilleri Aliye Coşar, Cavit Arı ve CHP İl Başkanı Nuri Cengiz ile partililer katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        Eğitimli köpekler de aramaya katıldı! Asel bebekten haber yok!
        Eğitimli köpekler de aramaya katıldı! Asel bebekten haber yok!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Psikiyatriste dehşeti yaşatan magandaya para cezası!
        Psikiyatriste dehşeti yaşatan magandaya para cezası!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Depremzede çocuk öldü! Büyük acı!
        Depremzede çocuk öldü! Büyük acı!
        Selin yıktığı duvar kamyoneti parçaladı!
        Selin yıktığı duvar kamyoneti parçaladı!
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Omiriliği kırıldı, 28 gün yoğun bakımda kaldı! Doktorlar 'Yürüyemez' dedi!
        Omiriliği kırıldı, 28 gün yoğun bakımda kaldı! Doktorlar 'Yürüyemez' dedi!
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Ek MTV'de son gün!
        Ek MTV'de son gün!
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Satış için tapu fotoğrafını gönderdiği kiracısı, evi başkasına kiraladı
        Satış için tapu fotoğrafını gönderdiği kiracısı, evi başkasına kiraladı
        Eski belde belediye başkanı Mehmet Salur vefat etti
        Eski belde belediye başkanı Mehmet Salur vefat etti
        Rus heykeltıraş, kanyondan topladığı ağaç dallarını sanat eserine dönüştürü...
        Rus heykeltıraş, kanyondan topladığı ağaç dallarını sanat eserine dönüştürü...
        Antalya'da silah ticareti yapan şüpheli yakalandı
        Antalya'da silah ticareti yapan şüpheli yakalandı
        'Altın Portakal'ın 'Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nda yer alacak filmler açı...
        'Altın Portakal'ın 'Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nda yer alacak filmler açı...
        Patenli 4 gencin tehlikeli yolculuğu
        Patenli 4 gencin tehlikeli yolculuğu