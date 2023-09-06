CHP Serik ilçe kongresi yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Düğün ve Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen olağan kongrede, mevcut ilçe başkanı Yusuf Dinç ile Şeref Çimen aday oldu.

Toplam 328 delegenin oy kullandığı kongrede 167 delegenin oyunu alan Şeref Çimen, CHP Serik ilçe başkanlığına seçildi, Dinç ise 161 oy aldı.

Çimen, herkese teşekkür ederek, hedefinin 2024 belediye başkanlığı seçimleri olduğunu ifade etti.

Serik İlçe Başkanlığına seçilen Şeref Çimen'in listesi şu isimlerden oluştu:

"Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Çimen, üyeler Arif Işık, Bilal Çetin, Birol Kök, Dilek Çınar, Erdoğan Has, Faruk Kaçar, Feyza Bulut, Hilmiye Şahin, Hüseyin Top, Mehmet Koca, Oktay Yılmaz, Sedat Bodur, Serkan Can Özkul, Tuğba Viran, Yaşar Temiz ve Zeliha Özata."

Bu arada, kongreye CHP Antalya milletvekilleri Aliye Coşar, Cavit Arı ve CHP İl Başkanı Nuri Cengiz ile partililer katıldı.