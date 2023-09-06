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        Rus heykeltıraş, kanyondan topladığı ağaç dallarını sanat eserine dönüştürüyor

        AYŞE YILDIZ - Rus heykeltıraş Mikhail Tchernega, çevrenin ve yaban hayatın önemini anlatmak için Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Göynük Kanyonu'ndaki dereden topladığı ağaç dallarıyla sanat eseri yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 11:02 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:02
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        Rus heykeltıraş, kanyondan topladığı ağaç dallarını sanat eserine dönüştürüyor
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        Tchernega, tasarladığı heykel için kanyondaki dere yatağına sel sularıyla taşınmış dal ve budakları topluyor. El arabasına yüklediği dalları atölyesine taşıyan Tchernega, kurumuş parçaları birleştirerek esere dönüştürüyor.

        Doğadan ilham alan Tchernega, merdiven yardımıyla çıktığı 4,5 metre yüksekliğindeki kurumuş ağaç kökünün üzerine 2,5 ay süren çalışmasıyla dağ keçisi ve baykuş heykelleri yaptı.

        Ağaç parçalarından 7 heykeli tamamlayarak, doğanın ve yaban hayatının önemini anlatmaya çalışan Tchernega'nın, kanyonun girişi ve yol güzergahına yerleştirdiği heykellere ziyaretçiler ilgi gösteriyor, fotoğraf çekiyor.

        Rus heykeltıraş, yerli ve yabancı turistlere heykeli nasıl yaptığını da anlatıyor.

        Yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de yaşayan Tchernega, AA muhabirine, eserlerini bölgede yetişen ağaçların parçalarını kullanarak yaptığını söyledi.

        Heykeli için hiçbir zaman ağaçtan dal kesilmediğini belirten Tchernega, "Ağaçtan düşen, suda sürüklenen atık ağaçları topluyorum, yaşayan ağaçlara hiç dokunmuyorum. Güzel şekiller buluyorum. Her parçayı toplamıyorum sadece işime yarayacak parçaları alıyorum. Bölgedeki ağaç dalları dışında hiçbir malzeme kullanmıyorum. Daha çok bölgede yaşayan yaban hayvanlarının heykellerini yapıyorum." dedi.

        - "Heykellerim kanyonu daha görünür yapıyor"

        Tchernega, bir heykelin yapımının en az 2,5 ay sürdüğünü anlatarak, eserlerinin kanyonun ziyaretçilerine pozitif katkı sağladığını dile getirdi.

        Heykellerini kanyondaki yürüyüş yollarına yerleştirdiğini ve zaman zaman bakımını yaptığını kaydeden Tchernega, "Ziyaretçilerin çektiği heykel fotoğraflarında kanyon da çıkıyor. Güzel fotoğraflar sosyal medyayla dünyaya yayılmış oluyor. Heykellerim kanyonu daha görünür yapıyor. Ziyaretçilerin heykellerin başında mola verip, incelediğine şahit oluyorum." diye konuştu.

        Vaşak çalışmasını yeni tamamladığını ifade eden Tchernega, Göynük Kanyonu'na gelenlerin hem kanyonu hem de heykelleri görme imkanı bulduğunu kaydetti.

        Tchernega, ziyaretçilerin heykellere bakıp, mutlu olduğunu anlatarak, "Buranın doğal yapısı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Doğadan çok etkileniyorum, tüm ilhamımı kanyondan alarak eserlerimi yapıyorum. Farklı ülkelerden gelenler burayı görüp mutlu oluyor. Çevre, yaban hayatı çok önemli." ifadelerini kullandı.

        İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Hilal Bulamaç ise bölgenin doğa harikası olduğunu belirterek, atıklardan yapılan heykellerin hepsini gezdiklerini ve çok beğendiklerini söyledi.

        Harun Bulamaç ise doğada atık maddelerden heykellerin yapılmasının dikkatini çektiğini vurguladı.

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