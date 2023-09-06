Antalya'da yıkım kararı verilen sitenin bazı sakinleri karara tepki gösterdi Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen sitenin bazı sakinleri, belediye önünde basın açıklaması yaparak karara tepki gösterdi.

Muratpaşa Belediyesi önünde bir araya gelen Kanarya Sitesi'nin sakinlerinden bir kısmı, ellerindeki "Evlerimiz sağlam oturuyoruz", "Kanarya Sitesi 40 üyenin yongasıdır" gibi yazılar bulunan dövizlerle tepkilerini dile getirdi.

Grup adına basın açıklaması yapan Fatih Karakoç, sitedeki binaların sağlam olduğunu iddia etti.

Apartmanlarının 1975 kriterlerine göre yapıldığını belirten Karakoç, "Çürük olsa yıkılması için ben müdahale ederim. Binanın 2018 kriterlerini sağlaması mümkün değil. Binanın güçlendirilmesine izin verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Karakoç, arsa sahibinin rant amacıyla binayı yıktırıp bedel ödemeden anlaştığı kişilere satmayı planladığını ileri sürdü.

Binalarının elektrik ve su aboneliklerinin iptal edilmesinin kendilerini mağdur ettiğini ifade eden Karakoç, mühürleme işlemi nedeniyle eşyalarına ulaşamadıklarını savundu.

Apartman sakinlerinden Gül Öz ise arkadaşının evinde kaldığını, Muratpaşa Belediyesinin kalacak yer temini konusunda kendilerine yardımcı olması gerektiğini dile getirdi.

- Olayın geçmişi

Sitenin arsa mirasçılarından P.Ç. binaların yeni deprem yönetmeliğine uygun olmadığını öne sürerek daire maliklerini ve kooperatif yönetimini uyardı. Yönetim ise ruhsatlı yapı denetim firmalarından aldıkları raporlara göre sitedeki binaların sağlam olduğunun tespit edildiğini iddia etti.

Yaşanan anlaşmazlık üzerine konu yargıya taşındı. Antalya 2. İdare Mahkemesi, sitenin yıkılmasına hükmetti. Başvurulan istinaf mahkemesi de site sakinlerinin itirazlarını kabul etmeyerek yerel mahkemenin kararını onadı. Karar sonrası belediye tarafından gönderilen tebligatta, sitenin 31 Ağustos'a kadar boşaltılması gerektiği bildirildi. Süre dolduktan sonra polis eşliğinde siteye gelen belediye görevlileri, yaşanan arbedenin ardından daireleri mühürledi.