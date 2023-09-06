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        Altın Portakal'da yarışacak ulusal uzun metraj filmleri belli oldu

        60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak Ulusal Uzun Metraj Yarışma Filmleri açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 14:15 Güncelleme: 06.09.2023 - 14:15
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        Altın Portakal'da yarışacak ulusal uzun metraj filmleri belli oldu
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        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan duyuruya göre, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 7-14 Ekim'de düzenlenecek ve ilk kez Antalya'da izleyiciyle buluşacak 10 film belli oldu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı festivalin, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na 43 film başvurdu. 14 kategoride "Altın Portakal Ödülleri"nin sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak 10 film, Sevin Okyay, Mehmet Açar ve Muammer Brav'dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlendi.

        Kıvanç Sezer'in yönettiği "8x8", Melisa Önel yönetmenliğindeki "Aniden", yönetmenliği Mete Gümürhan'a ait "Beraber", Vuslat Saraçoğlu'nun "Bildiğin Gibi Değil", Zeki Demirkubuz'un "Hayat", İsmail Güneş'in "Kurban", Cemil Ağacıkoğlu'nun "Son Hasat", Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi", Nehir Tuna'nın "Yurt" ve Miraç Atabey'in "Zamanımızın Bir Kahramanı" filmleri ödül için yarışacak.

        "8x8", "Bildiğin Gibi Değil", "Hayat", "Kurban" ve "Zamanımızın Bir Kahramanı" filmleri festival kapsamında dünya prömiyerini de yapacak.

        Festivalde ilk filmlerini çeken yönetmenlerin aday olabildiği "Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü" için ise "Beraber", "Yurt" ve "Zamanımızın Bir Kahramanı" filmleri değerlendirilecek.

        Demet Akbağ'ın başkanlığını yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi, toplamda 945 bin lira ile ödüllendirilecek eserleri belirleyecek.

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