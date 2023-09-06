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        100. Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Antalya'da başladı

        Antalya'da düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası'na 349 sporcu katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 16:23 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:23
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        100. Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Antalya'da başladı
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        Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2023 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde sıralama atışlarıyla başladı.

        Şampiyonaya kayıt yaptıran 98 kulüpten 164 kadın ve 185 erkek sporcu, klasik yay ve makaralı yay kategorilerinde şampiyonluk için mücadele ediyor.

        Yarın eleme atışlarıyla devam edecek organizasyon, 10 Eylül Pazar günü sona erecek.

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