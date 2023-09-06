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        Antalya'da insansız yangın gözetleme kulesi sayısı 37'ye yükseldi

        Antalya'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 24 saat kesintisiz gözlem yapacak 37'nci insansız yangın gözetleme kulesi hizmete başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 16:43 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:55
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        Antalya'da insansız yangın gözetleme kulesi sayısı 37'ye yükseldi
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile Anadolu Sigorta işbirliğiyle hayata geçirilen "Ormanın Gözleri" projesi kapsamında Döşemealtı ilçesinde yapılan kulenin inşaatı tamamlandı.

        Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı İlhami Aydın, kulenin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadelede yüksek teknolojili sistemlerin kullanıldığını söyledi.

        İnsansız yangın gözetleme kulelerinin de bu sistemlerden biri olduğunu, Ankara'ya ve tüm Türkiye'ye bölgelerden anlık görüntü aktarabildiğini belirten Aydın, "Amacımız yangınları ilk çıkış anında tespit etmek. Kulelerimiz de bu amaçla yapılıyor. Bu kulelerden Türkiye'de 184 tane yaptık. Antalya'da da bu mekanizmanın yer aldığı kulelerimiz var." dedi.

        - "Kulemiz ormanların gözetlenmesi ve korunması faaliyetlerine katkı sağlayacak"

        Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici de 2021 yılında Antalya'daki orman yangınlarında 60 bin hektar alanın zarar gördüğünü hatırlattı.

        O dönemde tarihin en büyük orman yangınlarının yaşandığını aktaran Dikici, şunları söyledi:

        "O dönemde hem iklim değişikliği hem yangınların hem de insan sirkülasyonunun artmasıyla orman varlığımızın daha da tehlikeye girdiğini gördük. Son 3 yıldır kentimizde orman yangınlarının riskinin olduğu periyotlar uzadı. Bu yıl temmuzda 22 gün aralıksız poyraz esti, hava sıcaklığı 45 dereceyi gördü. Nem oranı yüzde 5'e kadar düştü. Bu kadar orman ve insan sirkülasyonu varsa tüm olumsuz koşullar bir araya geldiğinde çıkacak bir yangının büyüme potansiyeli de o kadar fazladır."

        Bu nedenle orman yangınlarıyla mücadelede en önemli unsurlardan birinin yangının kısa sürede tespit edilerek müdahaleye başlanması olduğuna işaret eden Dikici, bu açıdan insansız yangın gözetleme kulelerinin büyük önem arz ettiğini belirtti.

        Yeni kulenin Varsak'tan Döşemealtı'nın bir kısmına kadar 24 saat görüntü iletebileceğini bildiren Dikici, "Kuleyle bölgedeki haberleşme sorunumuzu da çözmüş olduk. Kulemiz, orman yangınlarına, ormanların gözetlenmesine ve korunma faaliyetlerine katkı sağlayacak." diye konuştu.

        Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan da orman yangınlarıyla mücadeleye katkıda bulundukları için mutluluk duyduklarını kaydetti.

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