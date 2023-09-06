Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı için hazırlıklara başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 22:15 Güncelleme: 06.09.2023 - 22:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

        Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen idmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.

        Pas organizasyonuyla devam eden antrenman, taktik çalışma ile tamamlandı.

        Akdeniz ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Afyonkarahisar'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Afyonkarahisar'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Diyarbakır'da iki aile arasında su kavgası: 1 ölü, 2 tutuklama
        Diyarbakır'da iki aile arasında su kavgası: 1 ölü, 2 tutuklama
        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        18 yıl sonra bir ilk!
        18 yıl sonra bir ilk!
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        Yılın kalecisi ödülüne aday!
        Yılın kalecisi ödülüne aday!
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Galatasaray ayrılığı açıkladı
        Galatasaray ayrılığı açıkladı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        İsrail Cumhurbaşkanı: Anayasal ve toplumsal krizdeyiz
        İsrail Cumhurbaşkanı: Anayasal ve toplumsal krizdeyiz
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        OVP'ye göre konut politikası
        OVP'ye göre konut politikası
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda

        Benzer Haberler

        Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
        Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
        Antalya'da insansız yangın gözetleme kulesi sayısı 37'ye yükseldi
        Antalya'da insansız yangın gözetleme kulesi sayısı 37'ye yükseldi
        100. Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Antalya'da başla...
        100. Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Antalya'da başla...
        Altın Portakal'da yarışacak ulusal uzun metraj filmleri belli oldu
        Altın Portakal'da yarışacak ulusal uzun metraj filmleri belli oldu
        Antalya'da yıkım kararı verilen sitenin bazı sakinleri karara tepki gösterd...
        Antalya'da yıkım kararı verilen sitenin bazı sakinleri karara tepki gösterd...
        Antalya'da genişletilen hava filosu orman yangınlarına müdahaleyi kolaylaşt...
        Antalya'da genişletilen hava filosu orman yangınlarına müdahaleyi kolaylaşt...