Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlılar, geçen haftaki Mondihome Kayserispor mücadelesinin ardından milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada 3 gün izin kullandı.
Akdeniz ekibi, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıkları için akşam saatlerinde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Bitexen Antalyasporlu futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Antrenmana, sakatlıkları süren oyuncular Gerrit Holtmann ile Jakub Kaluzinski katılmadı.
Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın çift idmanla devam edecek.