Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde gümrük kaçağı elektronik sigara ve sigara satıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreslere yapılan baskında 104 bin 400 boş makaron, 37 bin 960 dolu makaron, 210 kilogram nargile tütünü, 298 sigara kiti ve 48 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.