Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın iki ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 09:56 Güncelleme: 07.09.2023 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde gümrük kaçağı elektronik sigara ve sigara satıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

        Belirlenen adreslere yapılan baskında 104 bin 400 boş makaron, 37 bin 960 dolu makaron, 210 kilogram nargile tütünü, 298 sigara kiti ve 48 kilogram tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Ortağının otomobilini durdurdu! Eşinin yanında öldürdü!
        Ortağının otomobilini durdurdu! Eşinin yanında öldürdü!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Kızının kına gecesinde başından vuruldu!
        Kızının kına gecesinde başından vuruldu!
        Akrabasının düğününe gitmişti! Öldüren oyun!
        Akrabasının düğününe gitmişti! Öldüren oyun!
        Ünlü yönetmene veda
        Ünlü yönetmene veda
        İşte yılın futbolcusu adayları!
        İşte yılın futbolcusu adayları!
        Gabon'da alıkonulan cumhurbaşkanı serbest
        Gabon'da alıkonulan cumhurbaşkanı serbest
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        3 bölge için yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        3 bölge için yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        18 yıl sonra bir ilk!
        18 yıl sonra bir ilk!
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı

        Benzer Haberler

        'Öğrencilere zehirli tahta kalemi satılıyor' iddiası
        'Öğrencilere zehirli tahta kalemi satılıyor' iddiası
        Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
        Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
        Antalya'da insansız yangın gözetleme kulesi sayısı 37'ye yükseldi
        Antalya'da insansız yangın gözetleme kulesi sayısı 37'ye yükseldi
        100. Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Antalya'da başla...
        100. Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Antalya'da başla...
        Altın Portakal'da yarışacak ulusal uzun metraj filmleri belli oldu
        Altın Portakal'da yarışacak ulusal uzun metraj filmleri belli oldu