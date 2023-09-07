Antalya'da uyuşturucu ele geçirilen araçlardaki 4 şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Kemer ilçesinde yol kontrolü sırasında araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli tutuklandı.
Giriş: 07.09.2023 - 10:05 Güncelleme: 07.09.2023 - 10:09
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya-Kemer kara yolundaki kontrol noktasında durdurulan 2 aracı aradı.
Aramada 3 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu ve 20 gram esrar ele geçirildi, araçlardaki 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.