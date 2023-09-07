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        Antalya'da uyuşturucu ele geçirilen araçlardaki 4 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde yol kontrolü sırasında araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 10:05 Güncelleme: 07.09.2023 - 10:09
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        Antalya'da uyuşturucu ele geçirilen araçlardaki 4 şüpheli tutuklandı
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        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya-Kemer kara yolundaki kontrol noktasında durdurulan 2 aracı aradı.

        Aramada 3 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu ve 20 gram esrar ele geçirildi, araçlardaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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