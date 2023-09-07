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        Antalyasporlu futbolcu Naldo'nun ailesi trafik kazası geçirdi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) ailesi Antalya'da trafik kazasında yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:25 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:25
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        Antalyasporlu futbolcu Naldo'nun ailesi trafik kazası geçirdi
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        Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'ndeki trafik kazasında Naldo'nun kayınpederi Walter Tilatti'nin kullandığı otomobil, kontrolsüz kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen araçla çarpıştı.

        Kazada Tilatti ve eşi Alexandra Nardy ile futbolcu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi Pereira yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Naldo'nun oğlunun kazada ağır yaralandığı belirtildi.

        Kazayı öğrenen futbolcu Naldo ile Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, teknik heyet ve futbolcular, yaralıların götürüldüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitti.

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