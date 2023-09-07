Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor'dan trafik kazası geçiren Naldo'nun ailesi için "geçmiş olsun" mesajı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) ailesinin Antalya'da trafik kazasında yaralanması üzerine "geçmiş olsun" paylaşımı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:25 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor'dan trafik kazası geçiren Naldo'nun ailesi için "geçmiş olsun" mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Naldo Pereira'nın oğlu, kayınvalidesi ve kayınpederinin trafik kazası geçirdiği haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Sağlık durumlarını yakından takip etmekte olduğumuz aileye ve futbolcumuz Naldo'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

        Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'ndeki trafik kazasında Naldo'nun kayınpederi Walter Tilatti'nin kullandığı otomobil, kontrolsüz kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen araçla çarpışmış, kazada Tilatti ve eşi Alexandra Nardy ile futbolcu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi Pereira yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Naldo'nun oğlunun kazada ağır yaralandığı belirtilmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        Kırklareli'ndeki selde can kaybı 6 oldu!
        Kırklareli'ndeki selde can kaybı 6 oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama

        Benzer Haberler

        İYİ Partili Dervişoğlu: Kazanılmayan seçim, kaybedilen seçimdir
        İYİ Partili Dervişoğlu: Kazanılmayan seçim, kaybedilen seçimdir
        Büyükşehir Belediyesinden Yazır'a yem ezme makinesi hibe edildi
        Büyükşehir Belediyesinden Yazır'a yem ezme makinesi hibe edildi
        Antalyasporlu futbolcu Naldo'nun ailesi trafik kazası geçirdi
        Antalyasporlu futbolcu Naldo'nun ailesi trafik kazası geçirdi
        Futbolcu Naldo'nun ailesi Antalya'da kaza geçirdi: 1'i ağır, 5 yaralı
        Futbolcu Naldo'nun ailesi Antalya'da kaza geçirdi: 1'i ağır, 5 yaralı
        Antalyasporlu Naldo'nun ailesi Antalya'da kaza geçirdi: 1'i ağır, 5 yaralı
        Antalyasporlu Naldo'nun ailesi Antalya'da kaza geçirdi: 1'i ağır, 5 yaralı
        Antalya'da ASAT'ın 4 GES'inde yılda 8,5 milyon kW saat elektrik üretilecek
        Antalya'da ASAT'ın 4 GES'inde yılda 8,5 milyon kW saat elektrik üretilecek