Antalya'da hizmet verecek taksiler için kura çekildi Antalya'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla kurulan yeni duraklarda faaliyet gösterecek 355 taksi için kura çekimi yapıldı.

Kentteki trafik yoğunluğunun azaltılması, ticari taksi esnafının iş hacminin yeniden arttırılması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu ilçelerine kurulan taksi duraklarında faaliyet gösterecek toplam 355 taksi için kura çekimi düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, şoför esnafının yaşadığı sorunların farkında olduğunu belirterek, ulaşım sektöründe çalışan, siftah bile yapmayan şoför esnafının derdini bildiklerini ifade etti.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de esnafa destek sunanlara teşekkür etti.

​​​​​​​Konuşmaların ardından kura çekildi.