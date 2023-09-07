Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da hizmet verecek taksiler için kura çekildi

        Antalya'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla kurulan yeni duraklarda faaliyet gösterecek 355 taksi için kura çekimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 17:47 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da hizmet verecek taksiler için kura çekildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kentteki trafik yoğunluğunun azaltılması, ticari taksi esnafının iş hacminin yeniden arttırılması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu ilçelerine kurulan taksi duraklarında faaliyet gösterecek toplam 355 taksi için kura çekimi düzenlendi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, şoför esnafının yaşadığı sorunların farkında olduğunu belirterek, ulaşım sektöründe çalışan, siftah bile yapmayan şoför esnafının derdini bildiklerini ifade etti.

        Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de esnafa destek sunanlara teşekkür etti.

        ​​​​​​​Konuşmaların ardından kura çekildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        Kırklareli'ndeki selde can kaybı 6 oldu!
        Kırklareli'ndeki selde can kaybı 6 oldu!
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama

        Benzer Haberler

        Antalya'da jandarma ekipleri gyrocopterle havadan trafik denetimi yaptı
        Antalya'da jandarma ekipleri gyrocopterle havadan trafik denetimi yaptı
        İYİ Partili Dervişoğlu: Kazanılmayan seçim, kaybedilen seçimdir
        İYİ Partili Dervişoğlu: Kazanılmayan seçim, kaybedilen seçimdir
        Büyükşehir Belediyesinden Yazır'a yem ezme makinesi hibe edildi
        Büyükşehir Belediyesinden Yazır'a yem ezme makinesi hibe edildi
        Antalyaspor'dan trafik kazası geçiren Naldo'nun ailesi için "geçmiş olsun"...
        Antalyaspor'dan trafik kazası geçiren Naldo'nun ailesi için "geçmiş olsun"...
        Antalyasporlu futbolcu Naldo'nun ailesi trafik kazası geçirdi
        Antalyasporlu futbolcu Naldo'nun ailesi trafik kazası geçirdi
        Futbolcu Naldo'nun ailesi Antalya'da kaza geçirdi: 1'i ağır, 5 yaralı
        Futbolcu Naldo'nun ailesi Antalya'da kaza geçirdi: 1'i ağır, 5 yaralı