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        Antalya'da taksicinin gasbedilmesi araç kamerasına yansıdı

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, taksicinin 2 kişi tarafından darbedilerek cep telefonu ve parasının çalınması araç içi kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 11:19 Güncelleme: 08.09.2023 - 11:19
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        Antalya'da taksicinin gasbedilmesi araç kamerasına yansıdı
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        Yeşilbayır Mahallesi'ndeki bir taksi durağında çalışan Ömer Ucan aracına binen kişinin söylediği adrese gitmek üzere yola çıktı.

        Yolda şoför ve müşteri arasında ücret konusunda gerginlik yaşanmaya başladı. Ardından şüphelinin isteği üzerine gidilen adreste araca başka biri kişi daha bindi.

        İki şüpheli, ormanlık alana yakın bir araziye geldikleri sırada darbettikleri sürücünün cep telefonu ve parasını alarak kaçtı.

        Ucan'ın telsizden yaptığı yardım çağrısı üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kolu ve dişinin kırıldığı, yüzünden yaralandığı belirlenen yaralı taksici hastaneye kaldırıldı.

        Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ucan yaklaşık 4 saatlik tedavinin ardından taburcu edildi.

        Taksicinin darbedilmesi araç içi kamerasınca kaydedildi. Görüntüde biri yan koltuk diğeri ise arkada bulunan iki kişinin taksiciye saldırması yer alıyor. Şüphelilerden birinin elinde bıçak olduğu dikkati çekiyor.

        - "Taksici esnafımız savunmasız"

        Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, AA muhabirine, taksici meslektaşlarının işini yaparken saldırıya uğradığını ve olayın çok üzücü olduğunu söyledi.

        Taksicilerin korunmasına yönelik güvenlik tedbirlerinin artırılması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Alkan, "Taksici esnafımız savunmasız ve araçlarına binen kişilerin kim olduklarına bakmıyorlar. Bir arkadaşımız dün akşam saatlerinde eli bıçaklı ve silahlı kişilerce gasbedildi, vücudunda kırıklar, yüzünden yaralar var. Taksicilerin derdi evine ekmek götürmek, bu olayların son bulmasını istiyoruz." dedi.

        Alkan, bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için araç içi buton sistemi ve başka uygulamalarla ilgili emniyet yetkilileriyle görüştüklerini bildirdi.

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