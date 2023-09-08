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        Antalyaspor'dan trafik kazasında yaralanan futbolcu Naldo'nun ailesine ilişkin açıklama

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) Antalya'da trafik kazasında yaralanan oğlu, kayınpederi ve kayınvalidesinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 13:42 Güncelleme: 08.09.2023 - 13:42
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        Antalyaspor'dan trafik kazasında yaralanan futbolcu Naldo'nun ailesine ilişkin açıklama
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        Kulüpten yapılan açıklamada, kazada yaralanan Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi, kayınvalidesi Alexandra Nardy ve kayınpederi Walter Tilatti'nin sağlık durumlarıyla yakından ilgilenildiği belirtildi.

        Çocuğun, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği operasyon sonucu 48 saat uyutulacağı, futbolcunun kayınpederinin ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği aktarıldı.

        Özel hastanedeki kayınvalidenin de hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

        Kulübün kazanın ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber ettiği belirtilen açıklamada, "Bu süreçte Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve süreci yakından takip eden Prof. Dr. Ömer Özkan'ın şahsında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ile özel hastanenin tüm hekimleri ve sağlık çalışanlarına yakın ilgileri nedeniyle teşekkür eder, yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." ifadesine yer verildi.

        Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'ndeki dün meydana gelen trafik kazasında Naldo'nun kayınpederi Walter Tilatti'nin kullandığı otomobil, kontrolsüz kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen araçla çarpışmış, kazada Tilatti ve eşi Alexandra Nardy ile futbolcu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi yaralanmıştı.

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