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        Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 11 milyonu aştı

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'ya ocak-ağustos döneminde hava yoluyla gelen yabancı turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 11 milyonu aştığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 13:47 Güncelleme: 08.09.2023 - 13:47
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        Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 11 milyonu aştı
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        Kavaloğlu, yaptığı açıklamada, kentteki turizm hareketliliğinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

        Yılın 8 ayında kente hava yoluyla gelen yabancı turist sayısının 11 milyonu geçtiğini aktaran Kavaloğlu, şunları kaydetti:

        "Ana pazarımız Rusya'dan gelen misafir sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,5 artış gösterdi. Rusların da en fazla tercih ettiği tatil noktası Antalya oldu. Diğer büyük hacimli kaynağımız Almanya. Buradan da 2 milyondan fazla Alman turisti konuk ettik. Bu pazarda da yüzde 17,3'lük bir büyüme söz konusu. Almanya, sayı ve harcama bakımından önemli bir potansiyele sahip, bu açıdan bu pazardan beklentimiz yüksek. Özellikle kış döneminde Almanya'dan talebin daha da artacağını bekliyoruz."

        Kente en fazla turist gönderen ülkeler arasında üçüncü sırada yer alan İngiltere pazarında ise 1 milyona yaklaşan ziyaretçi ile tüm zamanların rekorunun kırıldığına dikkati çeken Kavaloğlu, bu pazarda geçen yıla göre yüzde 15'lik büyüme gerçekleştiğine işaret etti.

        Bu ülkeyi Polonya'nın takip ettiğini anlatan Kavaloğlu, "Polonya, büyük potansiyel barındıran önemli bir kaynak. Geçen yıla göre yüzde 40 artış gözlendi." bilgisini verdi.

        Kavaloğlu, Ukrayna pazarında ise savaş nedeniyle ciddi kayıp yaşandığını ancak son dönemde bir büyüme trendinin yakalandığını kaydetti.

        Yüzde 100'ü aşan talep artışı görülen Ukrayna'nın 10. sırada bulunduğunu belirten Kavaloğlu, kış döneminde de artışın devam etmesini beklediklerini vurguladı.

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