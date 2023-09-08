Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Antalya'nın iki ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 08.09.2023 - 16:59 Güncelleme: 08.09.2023 - 16:59
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Manavgat ve Kemer ilçelerinde kaçak sigara satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Belirlenen 2 şüphelinin iş yerlerinde yapılan aramalarda 35 kilogram tütün, 2 bin 430 paket kaçak sigara, 23 kilogram nargile tütünü ve 112 elektronik sigara ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.