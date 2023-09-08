Birleşik Krallık Büyükelçisi Morris, Başkan Böcek'i ziyaret etti Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Morris, ziyarette yaptığı konuşmada, Antalya'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Antalya'nın önemli sayıda İngiliz turisti ağırladığını aktaran Morris, "İngiliz halkına gösterilen yakınlık ve ev sahipliği için teşekkür ederiz, burada o kadar mutlular ve entegre olmuşlar ki hiçbir şikayet ya da olumsuz dönüş almıyoruz." ifadesini kullandı.

Başkan Böcek de konuğuna, kentin tarım ve turizm potansiyeli hakkında bilgi verdi.

İngiltere'den gelen turist sayısını daha artırmak istediklerini belirten Böcek, bunun için her türlü ticari ve ekonomik işbirliğine hazır olduklarını bildirdi.

Başkan Danışmanı Lokman Atasoy da belediyenin çevre ile ilgili projeleri hakkında Büyükelçi Morris'i bilgilendirdi. ​​​​​​​