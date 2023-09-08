Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Birleşik Krallık Büyükelçisi Morris, Başkan Böcek'i ziyaret etti

        Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 17:05 Güncelleme: 08.09.2023 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Birleşik Krallık Büyükelçisi Morris, Başkan Böcek'i ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Morris, ziyarette yaptığı konuşmada, Antalya'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

        Antalya'nın önemli sayıda İngiliz turisti ağırladığını aktaran Morris, "İngiliz halkına gösterilen yakınlık ve ev sahipliği için teşekkür ederiz, burada o kadar mutlular ve entegre olmuşlar ki hiçbir şikayet ya da olumsuz dönüş almıyoruz." ifadesini kullandı.

        Başkan Böcek de konuğuna, kentin tarım ve turizm potansiyeli hakkında bilgi verdi.

        İngiltere'den gelen turist sayısını daha artırmak istediklerini belirten Böcek, bunun için her türlü ticari ve ekonomik işbirliğine hazır olduklarını bildirdi.

        Başkan Danışmanı Lokman Atasoy da belediyenin çevre ile ilgili projeleri hakkında Büyükelçi Morris'i bilgilendirdi. ​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        1800 yıllık su perisi!
        1800 yıllık su perisi!
        Emekli maaşını açıkladı
        Emekli maaşını açıkladı
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı

        Benzer Haberler

        Demre Belediye Başkanı Cengiz, çiftçilerle buluştu
        Demre Belediye Başkanı Cengiz, çiftçilerle buluştu
        Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Eski belediye başkanı çatıdan atladı
        Eski belediye başkanı çatıdan atladı
        Kırklareli'deki selde hayatını kaybeden doktor Alanya'da toprağa verildi
        Kırklareli'deki selde hayatını kaybeden doktor Alanya'da toprağa verildi
        Kırklareli'ndeki selde eşi ile hayatını kaybeden doktor Alanya'da defnedild...
        Kırklareli'ndeki selde eşi ile hayatını kaybeden doktor Alanya'da defnedild...
        Taksiciyi öldüresiye dövüp, telefonunu gasbettiler
        Taksiciyi öldüresiye dövüp, telefonunu gasbettiler