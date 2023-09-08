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        Alanya'da 3 aracın karıştığı kazada 1 turist öldü, 10 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada bir turist öldü, 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 19:06 Güncelleme: 08.09.2023 - 19:06
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        Alanya'da 3 aracın karıştığı kazada 1 turist öldü, 10 kişi yaralandı
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        Hacımehmetli Mahallesi'nde sürücüleri öğrenilemeyen 06 CME 531 plakalı beton mikseri, 07 NYF 35 plakalı pikaba çarptı. Savrulan pikabın çarptığı 07 HHD 79 plakalı safari cipi devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, safari aracındaki Polonyalı turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan cip sürücüsü ve 9 turist, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Beton mikserinin sürücüsü gözaltına alındı.

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