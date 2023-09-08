GÜNCELLEME - Alanya'da 3 aracın karıştığı kazada 1 turist öldü, 10 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 turist öldü, 10 kişi yaralandı.
Hacımehmetli Mahallesi'nde 06 CME 531 plakalı beton mikseri, 07 NYF 35 plakalı pikaba çarptı. Savrulan pikabın çarptığı 07 HHD 79 plakalı safari cipi de devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, safari aracındaki Polonyalı turist T.P.K'nin (33) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan cip sürücüsü ve 9 turist, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Beton mikserinin şoförü gözaltına alındı.
Öte yandan kaza Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tünel çıkışında beton mikserinin arkadan çarptığı pikabın savrularak safari aracına çarpması yer aldı. Ardından beton mikserinin safari aracını sürüklediği de görüldü.