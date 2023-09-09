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        Antalya'da CHP'nin kuruluşun yıl dönümü kutlandı

        CHP Antalya İl Teşkilatı tarafından partinin kuruluşun 100. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 16:32 Güncelleme: 09.09.2023 - 16:32
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        Antalya'da CHP'nin kuruluşun yıl dönümü kutlandı
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        CHP İl Sekreteri Füsun Çevik Karaman, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin bu yıl 100. yılını kutladığını belirtti.

        CHP'nin dünyada 100. yaşına erişmiş sayılı siyasi partilerden birisi olduğunu ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

        "CHP, 100 yıllık geleneği, siyasi birikimi ve tecrübesiyle çağdaş Türkiye'nin en önemli siyasi miraslarından biridir. Bu miras sadece bize değil, Atatürk tarafından milletimizin her bir ferdine emanet edilmiştir. Biz, Cumhuriyet Halk Partililer olarak, bu kutsal mirasın omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun farkındayız. Ülkemizin binlerce yıllık tarihi, kültürel ve siyasi zenginliklerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için dün olduğu gibi bugün de çalışmaya devam edeceğiz."

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