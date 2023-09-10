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        Antalya'da kuyuya düşen oğlağı itfaiye kurtardı

        Antalya'nın Serik ilçesinde kuyuya düşen oğlak itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 10:50 Güncelleme: 10.09.2023 - 10:50
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        Antalya'da kuyuya düşen oğlağı itfaiye kurtardı
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        Karadayı Mahallesi'nde 8 metre derinliğinde içerisinde su olmayan kuyuya 4 aylık keçi yavrusu düştü.

        Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla indikleri kuyudan oğlağı çıkardı.

        "Sultan" isimli oğlak, sahibi Hasan Durmaz'a teslim edildi.

        Besici Durmaz, gazetecilere, keçileri otlatırken oğlağın üzeri açık kuyuya düştüğünü, derin olunca çıkaramadığını ve itfaiyeden yardım istediğini belirterek ekibe teşekkür etti.

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