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        Antalya'da temizlemek istediği kuyuya inerken düşen kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde, temizlemek istediği kuyuya inerken düşerek yaralanan kişiyi, itfaiye ekipleri çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 14:17 Güncelleme: 10.09.2023 - 14:46
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        Antalya'da temizlemek istediği kuyuya inerken düşen kişi yaralandı
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        Abdurrahmanlar Mahallesi'nde yaşayan Tevfik İnce (50), Uzun Sakallar mevkisindeki tarlasında, temizlemek istediği 10 metre derinliğindeki kuyuya traktöre bağladığı iple inmeye çalışırken düştü.

        İnce'nin, durumu fark eden oğlu Ahmet İnce'nin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, içinde su ve balçık olan kuyuya inerek İnce'yi kurtardı.

        Yaralanan İnce, 112 Acil Sağlık ekiplerince Serik'teki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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