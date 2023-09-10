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        Alanya'da bahçeden avokado çalan zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde avokado hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 15:18 Güncelleme: 10.09.2023 - 15:18
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        Alanya'da bahçeden avokado çalan zanlı tutuklandı
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        İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Oba Mahallesi'ndeki avokado bahçesinden farklı tarihlerde 350 avokado çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bölgede inceleme yapan ekipler, kimliğini belirlediği A.K'yi (24) aynı mahallede çaldığı bir kısım avokadoyla yakaladı.

        Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan, zanlının, avokado toplama anı bahçedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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