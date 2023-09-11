60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 7-14 Ekim'de düzenlenecek 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum'un "Uzun Metraj Kurmaca Pitching", "Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching" ve "Dizi/Kısa Dizi Pitching" platformlarına seçilen projeler belli oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında 8-10 Ekim'de Antalya'da gerçekleştirilecek Antalya Film Forum, 10-12 Ekim'de çevrim içi düzenlenecek. Antalya Film Forum'da bu yıl Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'na 68, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu'na 6, Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu'na 75 proje başvurdu.

- Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'nda 8 proje yarışacak

Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'nda yarışacak sekiz projeyi yönetmen, yapımcı Ekin Çalışır, yönetmen-senarist Elif Refiğ ve Creative Europe MEDIA desk - Bulgaristan direktörü Kamen Balkanski'den oluşan seçici kurul belirledi.

Değerlendirme sonucunda Deli Kan (yönetmen: Ahmet Emre Tanyıldız, yapımcı: Kerem Altuğ), Haw (yönetmen: Özcan Alper, yapımcılar: Kanat Doğramacı, Soner Alper, ortak yapımcı: Betal Özay), İsimsiz Eserler Mezarlığı (yönetmen: Melik Kuru, yapımcı Hilal Şenel), Kambur (yönetmen: Ahu Öztürk, yapımcı: Nazlı Pınar Aydın), Mardin'in En Güzel Kızı (yönetmen: Ali Kemal Güven, yapımcı: Seda Özkaraca), Onu Ellerinden Tanıdım (yönetmen: Ömer Çapoğlu, yapımcı: Nadir Öperli, İrem Akbal, ortak yapımcı: Ahmet Rıfat Şungar), Principe (yönetmen: Paolo Ferrante, yapımcılar: Alican Acar, Canberk Emre İpek) ve Teslimiyetin Tarihi (yönetmen: Tilbe Cana İnan, yapımcı: Aycan Aluçlu) adlı projeler platforma seçildi.

Bu platformda, ana jüri tarafından belirlenecek iki projeden her birine 50 bin lira tutarında ödül, ayrıca aynı platformda bir projeye "Film Standartları Post Prodüksiyon Ödülü", bir projeye de Filmarka ekipman desteği verilecek.

- Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu'nda 3 proje

Antalya'yı Türkiye ve dünya film endüstrisinin önemli merkezlerinden birine dönüştürmek amacıyla en az üçte ikisi Antalya'da çekilecek bir filme katkı sağlayan Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu'na başvuran projeler, yönetmen-senarist Abdurrahman Öner, yönetmen-senarist Burcu Aykar ve yönetmen-senarist Çiğdem Vitrinel tarafından değerlendirildi.

Böbreği Ağrıyan Kötü Bir Adam (yönetmen: Kayhan Başoğlu, senaristler: Kayhan Başoğlu, Farid Hasanov, yapımcı: Levent Özel), Eigengrau (yönetmen, senarist ve yapımcı: Ahmet Küçükkayalı, ortak yapımcılar: Selma Babajic, Ulrich Kunz) ve Erken Uyumayalım (yönetmen ve senarist: Aytaç Uzun, yapımcı: Onur Akkız) adlı projeler Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu'nda verilecek 200 bin lira değerindeki ödül için ana jüri tarafından değerlendirilecek. Seçilen film aynı zamanda Fono Film tarafından verilecek "Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü"nün de sahibi olacak.

- Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu'nda 5 proje

Antalya Film Forum'un, dizilerin endüstri içerisindeki rolü ve öneminin artışıyla, özgün ve yaratıcı içerikleri desteklemek ve sektöre yeni isimler kazandırmak amacıyla başlattığı Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu'na bu yıl beş proje seçildi.

Netflix Grow Creative ekibinin Türkiye Yöneticisi Arya Su Altıoklar, Eccho Rights Üst Yöneticisi (CEO) Fredrik af Malmborg ve yönetmen, senarist Tunç Şahin'den oluşan seçici kurul, Azize ve Adsız (yaratıcılar: Erdal Rahmi Hanay, Nejat Cihan Yurdaün, yönetmen: Erdal Rahmi Hanay, yapımcılar: Ousama Rawi, Dalya Sulaiman); Bohem Kediler (yaratıcılar: Sinan Yusufoğlu, Mahmut Fazıl Çoşkun, yönetmen: Mahmut Fazıl Çoşkun, yapımcılar: Sinan Yusufoğlu, Mahmut Fazıl Çoşkun), Faili Meşhur (yaratıcı: Ozan Sertdemir, yapımcı: Burak Varlık), Hayat Kadını (yaratıcılar: Yusuf Emirdar, Uğur Karaman, yapımcı: Oğuzhan Akalın) ve Örümcek (yaratıcılar: Doğuş Algün, Kayra Babalık, yönetmen: Doğuş Algün, yapımcı: Burak Kaplan) adlı projeleri seçti.

Bu platformun ana ödülü geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Netflix tarafından üstleniliyor. 150 bin lira değerindeki ana ödül, Netflix'in dizi ve film endüstrisindeki yetenek havuzunu genişletmeye ve geliştirmeye yönelik yürüttüğü Grow Creative desteğiyle verilecek. Aynı zamanda bir projeye, dizi yazarlığı alanında kariyerini geliştirmek isteyen yaratıcıları içerik geliştirme aşamasında uygulamalı eğitimlerle desteklemeyi hedefleyen "Netflix Series-Lab Programı Katılım Ödülü" verilecek. Platformda yer alacak projelerden biri de "Color Up Renk Düzenleme Ödülü"nü kazanacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.