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        Antalya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

        Antalya'nın Kepez ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 15:19 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:28
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        Antalya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
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        Karşıyaka Mahallesi Müftü Yusuf Talat Efendi Caddesi'ndeki kazada yaralanan motosiklet sürücülerinden Yusuf Koç, tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazada hayatını kaybeden Melisa Yıldırım, Helin Çınar ve Yusuf Koç'un cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

        Cenazeleri teslim alan ailelerin üzüntü yaşadığı görüldü.

        Melisa Yıldırım'ın annesi Çağla Yıldırım, kızının tabutunun cenaze aracına konulduğu sırada baygınlık geçirdi.

        Yıldırım'ın amcası İbrahim Erol da gazetecilere, "Üç fidan gitti. Canımız yandı, yüreğimiz parçalandı. Başkalarının canının yanmasını istemiyoruz." diye konuştu.

        Kepez ilçesinde dün akşam saatlerinde, Yusuf Koç yönetimindeki motosiklet, Karşıyaka Mahallesi Müftü Yusuf Talat Efendi Caddesi'ndeki trafiğe kapalı yolda, sürücüsü henüz öğrenilemeyen ve üzerinde Melisa Yıldırım (14) ve Helin Çınar'ın (17) olduğu 07 GH 825 plakalı motosikletle çarpışmıştı. Melisa Yıldırım ve Helin Çınar kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

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