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        Antalyasporlu Naldo'nun kazada yaralanan oğlunun tedavisi yoğun bakımda sürüyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) Antalya'daki trafik kazasında yaralanan ve yoğun bakıma alınan 4 yaşındaki oğlu Davi Pereria'nın tedavisi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 15:28 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:28
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        Antalyasporlu Naldo'nun kazada yaralanan oğlunun tedavisi yoğun bakımda sürüyor
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        Brezilyalı futbolcunun kazada yaralanan kayınpederi Walter Tilatti ve kayınvalidesi Alexandra Nardy, kaldırıldıkları hastanelerin yoğun bakımlarındaki tedavilerinin ardından servislere alındı.

        Naldo'nun Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği operasyon sonucu 48 saat uyutulan 4 yaşındaki oğlu Davi Pereria'nın ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği, doktorların durumunu bugün yeniden değerlendireceği öğrenildi.

        Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde 7 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında Naldo'nun kayınpederi Walter Tilatti'nin kullandığı otomobil, kontrolsüz kavşakta başka bir araçla çarpışmış, kazada Tilatti ve eşi Alexandra Nardy ile futbolcu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi ağır yaralanmıştı.

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