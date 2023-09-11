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        Antalya'daki kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Antalya'da kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 22 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 16:04 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:04
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        Antalya'daki kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

        Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 12 bin 250 elektronik sigara tütünü, 8 bin 200 kaçak sigara, 6 bin 500 elektronik sigara, 450 puro, 450 kaçak kehribar taşı, 7 kaçak cep telefonu, 550 kol saati, 1 tablet ele geçirildi.

        Ekiplerce 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

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