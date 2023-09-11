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        AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Finike Güreş Antrenman Salonu'nu inceledi

        AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike Güreş Antrenman Salonu'nda inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 17:17 Güncelleme: 11.09.2023 - 17:20
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        AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Finike Güreş Antrenman Salonu'nu inceledi
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        Uslu, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik ile ilçeye yeni kazandırılan salonu gezdi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihan Ali Özbek'ten bilgi aldı.

        Milletvekili Uslu, "Finike ilçemize kazandırdığımız cimnastik, benzeri sporlar dahil olmak üzere amatör, profesyonel güreşçilerin antrenman ve müsabaka yapmasına elverişli salonumuz hayırlı olsun. Gençlik ve Spor Bakanımıza, hükümetimize teşekkür ederiz. Eser siyaseti böyle olur." ifadesini kullandı.

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