Finike'de "Eğitimde sektörle el ele" projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı
Finike ilçesinde Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Antalya Gemi Mühendislik Hizmetleri İşletmesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Giriş: 11.09.2023 - 17:21 Güncelleme: 11.09.2023 - 17:23
Finike Kaymakamlığı koordinasyonunda "Eğitimde sektörle el ele" projesi, işletmeler ve eğitim kurumları arasında iş birliği, öğrencilerin yetiştirilmesi, deneyim kazanması ve istihdam edilmesini kapsıyor.
Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, öğrencilerin iş hayatına ilişkin kazanacakları deneyim ve tecrübelerin önemli olduğunu belirterek, protokolün hayırlı olmasını diledi.