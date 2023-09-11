Konyaaltı'nda geleneksel sünnet şöleninin 26'ncısı yapıldı
Konyaaltı ilçesinde her yıl düzenlenen sünnet şöleninin 26'ncısı gerçekleştirildi.
Giriş: 11.09.2023 - 17:22 Güncelleme: 11.09.2023 - 17:33
Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hayat Park'ta düzenlenen şölen, kortej yürüyüşüyle başladı.
Yaklaşık 60 çocuğun sünnet edildiği etkinlikte, sahne dansları ve maskot gösterileriyle katılımcılar keyifli vakit geçirdi.
Etkinliğe katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sünnet olan çocuklara sağlıklı, huzurlu ve başarıyla dolu gelecek diledi.