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        Kepez'de tekvando kurslarındaki yaş ortalaması 9'a indi

        Kepez Belediyesi Spor Kulübü'ne bağlı tekvando kursundaki yaş ortalamasının 9'a indiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 19:30 Güncelleme: 11.09.2023 - 19:30
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        Kepez'de tekvando kurslarındaki yaş ortalaması 9'a indi
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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 9 branşta açılan yaz spor kurslarına katılım yaş oranı 14'ten 9'a geriledi.

        Ailelerin, özgüven kazanmaları ve kendilerini ifade edebilmelerini kolaylaştırma amacıyla çocuklarını daha erken yaşta kurslara kaydettirdiğini belirten antrenör Derya Uyankaya, "Katılım yoğunluğu genelde 2009’lular olurdu. Bu yıl 2014-2017 doğumluları kaydettik." ifadesinde bulundu.

        Kulüp başkanı Hakan Çatal da antrenmanları aksatmayan öğrencileri tebrik etti.

        Okulların açılmasıyla kış spor okullarının başlayacağını duyuran Çatal, "Bu kış en az 100 yeni tekvando sporcu adayı bekliyoruz. Yeni başlamaları önemli değil. Burada devam etmek isteyen ve kendini geliştirmek isteyen deneyimli sporcuları da alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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