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        Antalya'da trafikte tartıştığı iki kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

        Antalya'da trafikte tartıştığı iki kişiyi bıçakla yaralayıp kaçan şüpheli, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:54 Güncelleme: 12.09.2023 - 12:02
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        Antalya'da trafikte tartıştığı iki kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
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        Alınan bilgiye göre, otomobiliyle Konyaaltı ilçesinde seyir halinde olan S.T.B, trafik ışıklarında başka bir sürücüyle tartıştı. S.T.B, tartıştığı kişinin aracını takip ederek trafik ışıklarında durdurdu.

        Sürücüler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        S.T.B, kavga ettiği sürücü ve yanındaki kişiyi bıçakla yaralayarak kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Şüpheli S.T.B, kovalamaca sonucu bir akaryakıt istasyonunda polis ekiplerine yakalandı. Saldırgan hareketlerde bulunan S.T.B, ters kelepçe takılarak polis merkezine götürüldü.

        Şüphelinin aracında yapılan incelemede içki şişeleri ve kan izlerinin olduğu belirlendi.

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