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        GÜNCELLEME - Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 15:59 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:59
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        GÜNCELLEME - Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Çolaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına 4 helikopter, 2 uçak, 10 arasöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi müdahale etti.

        Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Yanan alanda soğutma çalışması başlatıldı.

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