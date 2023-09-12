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        Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 16:36 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:45
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        Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Akbaş Mahallesi Küçükler mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Serik Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, 25 personelin, 1 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz ve 3 su tankeriyle yaptığı müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

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