Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Giriş: 12.09.2023 - 16:36 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:45
Akbaş Mahallesi Küçükler mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Serik Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, 25 personelin, 1 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz ve 3 su tankeriyle yaptığı müdahaleyle kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, bir hektar ormanlık alan zarar gördü.