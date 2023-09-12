Alanya'da arazide çıkan yangının sıçradığı villa kullanılamaz hale geldi
Antalya'nın Alanya ilçesinde arazide çıkan yangının sıçradığı villada hasar oluştu.
Küçükhasbahçe Mahallesi'nde arazide henüz belirlenemeyen nedenle kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak yakındaki villaya sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bir helikopterin havadan, arazöz ve itfaiye araçlarının da yerden müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çalışmalara mahalle sakinleri de destek verdi.
Yangında büyük kısmı hasar gören villa kullanılamaz hale geldi.