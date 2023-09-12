Fethiye'de bir koyda teknede çıkan yangına müdahale ediliyor Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir koyda teknede çıkan yangına, havadan ve denizden müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 12.09.2023 - 17:51 Güncelleme: 12.09.2023 - 18:05 facebook

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