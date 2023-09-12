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        Fethiye'de bir koyda teknede çıkan yangına müdahale ediliyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir koyda teknede çıkan yangına, havadan ve denizden müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 17:51 Güncelleme: 12.09.2023 - 18:05
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        Fethiye'de bir koyda teknede çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Yanıklar Mahallesi'nde bir koyda açıkta bulunan bir tekende belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava araçları ile denizde Sahil Güvenlik Ekipleri müdahale etmeye başladı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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