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        Antalya'da trigeminal nevralji hastası, ağrılarından ameliyatla kurtuldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, üç yıl önce halk arasında "delirten hastalık" olarak bilinen ve geçmeyen ağrılara yol açan trigeminal nevralji teşhisi konulan hasta, ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 17:36 Güncelleme: 13.09.2023 - 17:45
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        Antalya'da trigeminal nevralji hastası, ağrılarından ameliyatla kurtuldu
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        İzmir'de yaşayan Mustafa Kürklü (56), geçmeyen baş ağrısı üzerine hastaneye başvurdu. Ağrıları artan Kürklü'ye, üç yıl önce trigeminal nevralji teşhisi konuldu.

        Bir süre ilaç tedavisi uygulanan Kürklü, sağ tarafında dinmeyen ağrılarının artması üzerine Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

        Tetkikleri yapılan Kürklü, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Seçer tarafından ameliyat edilerek, ağrılarından kurtuldu.

        Operasyonu gerçekleştiren Seçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, trigeminal nevraljide ilaç tedavisinin etkili olmadığı durumlarda cerrahi tedaviye başvurulduğunu kaydetti.

        Kürklü'nün, atardamarın yüz duyu sinirine olan baskısını ortadan kaldırmak için kulağının arkasından 4-5 santimlik kesi açtıklarını aktaran Seçer, "Mikrovasküler dekompresyon' dediğimiz cerrahi yöntemi hastaya başarılı bir şekilde uyguladık. Ameliyattan bir gün sonra hastamızın yüzündeki ağrılar tamamen geçti." dedi.

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