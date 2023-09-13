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        Alanya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı Norveç uyruklu yaya, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 22:10 Güncelleme: 13.09.2023 - 22:10
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        Alanya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
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        M.G'nin (22) kullandığı 34 FOH 723 plakalı otomobil, Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Norveç uyruklu yerleşik yabancı Alladın Zarei'ye, (65) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede Zarei'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Sürücü M.G. gözaltına alındı.

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