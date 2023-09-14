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        Antalya Zeytinpark'ta engelli çocuklar için kamp düzenlendi

        Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe tarafından, engelli çocuklara yönelik Zeytinpark'ta doğa kampı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 12:45 Güncelleme: 14.09.2023 - 12:59
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        Antalya Zeytinpark'ta engelli çocuklar için kamp düzenlendi
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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zeytinpark'taki kampta çocuklar karanlıkta parlayan boyalarla hazırladıkları tişörtleri giyerek, aileleriyle dans etti.

        Kamp sorumlusu Hande Aydurdu, düzenlenen etkinliklerle çocukların güzel vakit geçirdiğini, ailelerin de nefes alma imkanı bulduğunu ifade etti.

        Velilerden Nergis Uysal ise çocuklarla etkinliklerde yer almanın farklı bir deneyim olduğunu bildirdi.

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