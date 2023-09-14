Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da 3 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

        Antalya'da 3 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi ağır yaralayan sanık hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 12:48 Güncelleme: 14.09.2023 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da 3 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksu ilçesinde Mahmut Şimşek, Galip ve İbrahim Topdemir'i öldüren, Halil Ülkü'yü de ağır yaralayan sanık Ahmet Karabulut hakkında hazırlanan iddianame Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanık Karabulut ile maktuller İbrahim Topdemir, Mahmut Şimşek ve müşteki Halil Ülkü arasında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunduğu belirtildi.

        Sanığın borcunun bir kısmını ödediği kalanını ödeyemeyeceği için Topdemir, Şimşek ve Ülkü'yü öldürmeyi planladığı anlatılan iddianamede, sanığın Topdemir ve Şimşek'i Kurşunlu Mahallesi'ndeki pazar yerine çağırdığı aktarıldı.

        Topdemir'in olay yerine oğlu Galip ve Mahmut Şimşek ile gittiği ve sanığın bir süre konuştuktan sonra yanında getirdiği silahla araçtaki bu 3 kişiyi ateş ederek öldürdüğü aktarıldı.

        İddianamede, sanığın daha buluştuğu Ülkü'yü de ateş ederek ağır yaraladığı ve bu kişinin öldüğünü düşünerek olay yerinden kaçtığı belirtildi.

        - Kumar borcu iddiası

        Sanık Ahmet Karabulut ise iddianamede yer alan ifadesinde, İbrahim Topdemir, Şimşek ve Ülkü'ye kumar borcunun olduğunu öne sürdü.

        Şimşek'e 450 bin, Topdemir'e 1 milyon, Ülkü'ye ise 100 bin lira borcu olduğunu ileri süren sanık, "Mahmut ve İbrahim ile araçta konuşmaya başladık. Borcun bir kısmını silmelerini istedim, kabul etmediler, ben de araçtan indim. Mahmut'un elini beline attığını görünce belimdeki tabancayı çıkararak önce Mahmut'a sonra İbrahim'e en sonunda Galip'e ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum, hedef gözetmedim." ifadesini kullandı.

        Ardından tefecilik yaptığını iddia ettiği Ülkü ile buluştuğu belirten sanık, Ülkü'nün borcun faizinde indirim yapmaması üzerine silahla ateş ettiğini anlattı.

        İddianamede, Karabulut'un "tasarlayarak kasten öldürme" ve "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Karabulut, Karaöz Mahallesi'nde 2 Şubat'ta 3 kişiyi silahla ateş ederek öldürmüş, 1 kişiyi de ağır yaralayarak kaçmış, daha sonra yakalanarak tutuklanmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        NASA, beklenen UFO raporunu yayınlayacak
        NASA, beklenen UFO raporunu yayınlayacak
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        Silahla vurdular! Öldüresiye dövdüler! Tahliye oldular!
        Silahla vurdular! Öldüresiye dövdüler! Tahliye oldular!
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Putin Kim'in davetini kabul etti
        Putin Kim'in davetini kabul etti
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerine dönemedi!
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerine dönemedi!
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Deprem Şûrası yarın başlayacak
        Deprem Şûrası yarın başlayacak
        Sivas'ta 3. Hattuşili'nin mühür baskısı bulundu
        Sivas'ta 3. Hattuşili'nin mühür baskısı bulundu
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        6 numara müjdesi!
        6 numara müjdesi!
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        İstanbul'un göbeğinde define talanı!
        İstanbul'un göbeğinde define talanı!
        Hapishaneden kaçan mahkum günler sonra yakalandı
        Hapishaneden kaçan mahkum günler sonra yakalandı
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!

        Benzer Haberler

        Antalya Zeytinpark'ta engelli çocuklar için kamp düzenlendi
        Antalya Zeytinpark'ta engelli çocuklar için kamp düzenlendi
        Akdeniz balıkçıları, yeni sezona hazır
        Akdeniz balıkçıları, yeni sezona hazır
        Alanya Kalesi'nde 5. yüzyıl ile ilişkilendirilen bazilika bulundu
        Alanya Kalesi'nde 5. yüzyıl ile ilişkilendirilen bazilika bulundu
        Otomobilin çarptığı Norveçli hayatını kaybetti
        Otomobilin çarptığı Norveçli hayatını kaybetti
        Son 33 yılın en kurak ağustosu yaşandı
        Son 33 yılın en kurak ağustosu yaşandı
        Antalya'da rampada lastiğine tuğla koyduğu kamyonetin altında kalan sürücü...
        Antalya'da rampada lastiğine tuğla koyduğu kamyonetin altında kalan sürücü...