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        Alanya'da kalp kapağı hastası ameliyatsız yöntemle sağlığına kavuştu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde "mitral kalp kapağı darlığı" olan kişi ameliyatsız yöntemle tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 13:03 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:22
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        Alanya'da kalp kapağı hastası ameliyatsız yöntemle sağlığına kavuştu
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        Alanya'da yaşayan 45 yaşındaki hasta Behice Kanmaz, nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleri ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede görevli Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Cemal Köseoğlu tarafından yapılan ön tetkik ve değerlendirme sonucunda Kanmaz'da romatizmal mitral darlığı ve kalbin sağ tarafında büyüme tespit edildi.

        Kanmaz, ameliyatsız yöntemle yaklaşık bir buçuk saat süren uygulamayla sağlığına kavuştu.

        ALKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemal Köseoğlu, yaptığı açıklamada, hastanede mitral balon yöntemiyle ilk kez işlem yaptıkları söyledi.

        Tıp teknolojisindeki gelişmeler ve giderek artan ameliyatsız müdahale olanaklarıyla artık ciddi kapak müdahalelerini çok düşük risklerle yapabilme olanağı bulduklarını anlatan Köseoğlu, "Hastamız Behice Hanımı, anjiyo ünitemizde hiç uyutmadan mitral balon yardımıyla ile kasıktan girerek daralmış kapağını bir buçuk saat süren işlem sonunda açtık. Son kontrollerimizi yaptık. Hastanın kalp kapağı gayet güzel çalışıyor. 2 gün yoğun bakımda takibi sonunda taburcu işlemlerini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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