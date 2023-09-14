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        Alanya'da villanın terasından düşen Polonyalı turist öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, konakladığı villanın terasından düşen Polonyalı turist hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 13:25 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:25
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        Alanya'da villanın terasından düşen Polonyalı turist öldü
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        Okurcalar Mahallesi'ndeki bir villada ailesiyle tatil yapan Polonyalı Damian Robert Tarasek (36), henüz belirlenemeyen nedenle 2 katlı villanın 6 metre yüksekliğindeki terasından düştü.

        Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Tarasek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Turistin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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