Alanya'da villanın terasından düşen Polonyalı turist öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde, konakladığı villanın terasından düşen Polonyalı turist hayatını kaybetti.
Giriş: 14.09.2023 - 13:25 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:25
Okurcalar Mahallesi'ndeki bir villada ailesiyle tatil yapan Polonyalı Damian Robert Tarasek (36), henüz belirlenemeyen nedenle 2 katlı villanın 6 metre yüksekliğindeki terasından düştü.
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Tarasek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Turistin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.