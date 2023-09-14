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        Serik'te çıkan yangında inşaat malzemeleri zarar gördü

        Serik ilçesinde açık alandaki inşaat malzemelerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 16:46 Güncelleme: 14.09.2023 - 16:46
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        Serik'te çıkan yangında inşaat malzemeleri zarar gördü
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        Akçaalan Mahallesi'nde bir firmaya ait inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        3 İtfaiye aracının müdahale ettiği yangın 1 saatte söndürüldü.

        Yangında depolama alanında bulunan seramik ve tahta paletler zarar gördü.

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