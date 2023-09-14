Serik'te çıkan yangında inşaat malzemeleri zarar gördü
Serik ilçesinde açık alandaki inşaat malzemelerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 14.09.2023 - 16:46 Güncelleme: 14.09.2023 - 16:46
Akçaalan Mahallesi'nde bir firmaya ait inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 İtfaiye aracının müdahale ettiği yangın 1 saatte söndürüldü.
Yangında depolama alanında bulunan seramik ve tahta paletler zarar gördü.