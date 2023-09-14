Antalya'da eş zamanlı narkotik operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi ve Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Narkotik, Özel Harekat, TEM, KOM, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 300'den fazla polisin katıldığı operasyonda, belirlenen 15 adrese baskın yapıldı.

Polis ekipleri, baskın yapılan evlerden birinin odasında dolaba gizlenmiş 30 gram eroin, hassas terazi ve bir miktar para bulurken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Köpek Eğitim Merkezi (KEM) ekiplerinin getirdiği hassas burun köpeği "Geeta" hem evde hem de bahçede arama yaptı.

Havadan da kontrol ve denetimlerin sağlandığı operasyon sürüyor.