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        Alanya'da uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş ceset bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, uçuruma yuvarlanmış hafif ticari araçta boğazı kesilmiş bir ceset bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 00:49 Güncelleme: 15.09.2023 - 00:49
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        Alanya'da uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş ceset bulundu
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        Bektaş Mahallesi'nde trafik kazası ihbarına giden polis ve itfaiye ekipleri, uçuruma yuvarlanmış 07 AGC 074 plakalı hafif ticari araçta boğazı kesilmiş cesetle karşılaştı.

        Aracın arka koltuğunda bulunan cesedin Mustafa T'ye ait olduğu belirlendi.

        Ceset, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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