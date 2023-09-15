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        Antalya'da gasp ve tefecilik iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da gasp ve tefecilik iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 10:45 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:45
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        Antalya'da gasp ve tefecilik iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
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        Müşteki F.İ, iş yerine gelen S.A, Y.Y, E.Y.G. ve F.T'nin silahla tehditte bulundukları ve kendisinden para istedikleri iddiasıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak şikayette bulundu.

        Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

        Operasyon düzenleyen polis ekipleri zanlıları suçta kullanılan silahla gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A, Y.Y. ve E.Y.G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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